До 2025 року кожен шостий автомобіль в світі буде електричним
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В 2025 році 16% від загального числа продажів автомобілів в світі буде припадати на електрокари, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Крім це, як пише видання з посиланням на глобальний огляд автомобілів UBS до середини наступного десятиліття продажу електрокарів складуть 16,5 млн.
"Перехід на електромобілі відбуватиметься швидше і більш вираженим чином. Цьому сприяє відмова від дизельних двигунів в Європі і розвиток акумуляторних технологій в Китаї і Європі", - сказав аналітик UBS Патрік Хуммель.
Повідомляється, що найбільша кількість електрокарів буде зареєстровано в Європі. Їх обсяг складе близько 30% від загального числа продажів.
Як повідомляв УНН, в Україні останні кілька років спостерігається збільшення попиту на електрокари. Придбати собі небензинові авто хочуть уже більше третини українців.
Сьогодні найбільше електрокарів їздять по дорогах Києва, Одеської та Харківської областей. При цьому, за словами фахівців, інфраструктура зарядок в Україні весь час розвивається. В цілому, вже налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів. Додамо, що мережа АЗК WOG заявила про намір обладнати зарядками всі свої АЗК.
За прогнозами експертів, український ринок електрокарів в цьому році може вирости від 250 до 500%.