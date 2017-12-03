К 2025 году каждый шестой автомобиль в мире будет электрическим

Кроме это, как пишет издание со ссылкой на глобальный обзор автомобилей UBS к середине следующего десятилетия продажи электрокаров составят 16,5 млн.

"Переход на электромобили будет происходить быстрее и более выраженным образом. Этому способствует отказ от дизельных двигателей в Европе и развитие аккумуляторных технологий в Китае и Европе", - сказал аналитик UBS Патрик Хуммел.

Сообщается, что наибольшее количество электрокаров будет зарегистрировано в Европе. Их объем составит около 30% от общего числа продаж.

Как сообщал УНН, в Украине последние несколько лет наблюдается увеличение спроса на электрокары. Приобрести себе небензиновое авто желают уже более трети украинцев.

Сегодня больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей. При этом, по словам специалистов, инфраструктура зарядок в Украине все время развивается. В целом, уже насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров. Добавим, что сеть АЗК WOG заявила о намерении оборудовать зарядками все свои АЗК.

По прогнозам экспертов, украинский рынок электрокаров в этом году может вырасти от 250 до 500%.