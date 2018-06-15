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До 2025 року Азербайджан планує збільшити експорт вина в 5 разів

До 2025 року Азербайджан планує збільшити експорт вина в 5 разів

Київ • УНН

 • 10505 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Згідно з планом державної програми розвитку виноробства, до 2025 року Азербайджан планує збільшити експорт вина в 5 разів, передає УНН з посиланням на ez.trend.az.

Виноробство є однією з прибуткових та історичних сфер агропромисловості країни, свідчить державна програма розвитку Азербайджану.

Також наголошується, що в минулому році в Азербайджані було вироблено понад 1 мільйон декалітрів виноробної продукції. Третина продукції - 375 тис. дал, була поставлена ​​на експорт.

"Основними напрямками експорту азербайджанського вина були Росія (338 тис. декалітрів) і Китай (27 тис. декалітрів)", - йдеться в повідомленні.

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Україна тим часом теж нарощує обсяги експорту свого вина в країни ЄС.

За підсумками 2017 року цей показник вже збільшився в 2 рази.

Вітчизняні винороби і експерти галузі впевнені, що наше вино дуже перспективне з точки зору завоювання нових ринків.

Крім вина, Україна також істотно наростила і експорт горілки.

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