Дніпропетровщина: ворог скинув снаряди на районний центр
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Російська армія атакувала Нікопольщину з БПЛА. Снаряди влучили в районний центр, пошкодивши навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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“Агресор атакував Нікопольщину з безпілотника. Снаряди скинув на районний центр. Пошкоджені навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечений житловий будинок”, - повідомив Лисак.
Відомо, що через російську атаку ніхто не постраждав.
Нагадаємо
4 вересня росіяни з артилерії гатили по Синельниківського району та Нікопольщині, є руйнування житла, проте обійшлось без постраждалих.