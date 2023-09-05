Дніпропетровщина: ворог скинув снаряди на районний центр

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“Агресор атакував Нікопольщину з безпілотника. Снаряди скинув на районний центр. Пошкоджені навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечений житловий будинок”, - повідомив Лисак.

Відомо, що через російську атаку ніхто не постраждав.

Нагадаємо

4 вересня росіяни з артилерії гатили по Синельниківського району та Нікопольщині, є руйнування житла, проте обійшлось без постраждалих.