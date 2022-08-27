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Дніпропетровщина: окупанти сім разів вдарили по Нікопольському району і тричі по Криворізькому

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російська армія сім разів вдарила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому. У Нікополі без світла залишилося майже 5 000 родин. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.

Дніпропетровщина: окупанти сім разів вдарили по Нікопольському району і тричі по Криворізькому

Деталі

У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих. У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії.

У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу.

На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Є пошкодження житла.

По Криворізькому району окупанти стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.

Нагадаємо 

Російські війська чотири рази обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду Дніпропетровської області – поранення дістала 63-річна жінка.

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