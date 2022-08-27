Днепропетровская область: оккупанты семь раз ударили по Никопольскому району и трижды по Криворожскому
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российская армия семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому. В Никополе без света осталось около 5 000 семей. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует УНН.
Детали
В Никопольском районе под огонь попали три общины. Без погибших и пострадавших. В сам Никополь прилетели 7 снарядов из тяжелой артиллерии.
В городе изуродованы с десяток частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось около 5 000 семей. Часть уже подключили. Аварийные бригады продолжают работу.
На Марганецкую и Красногригорьевскую общины враг направил более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Есть повреждение жилья.
По Криворожскому району оккупанты стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольском обществе. Есть разрушение. Без пострадавших.
Напомним
Российские войска четыре раза обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую общину Днепропетровской области – ранения получила 63-летняя женщина.