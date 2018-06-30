Для мобільних створили додаток про черги на кордоні з Польщею

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"Відстежити завантаженість пунктів пропуску на кордоні у Львівській області тепер можна за допомогою мобільного додатка (iPhone)", - повідомив представник МЗС у своєму мікроблозі у Twitter.

Так, програма показує завантаженість пунктів пропуску та додаткову інформацію про них у Львівській області.

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