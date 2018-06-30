Для мобільних створили додаток про черги на кордоні з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Мобільний додаток для відстеженням черг на українському кордоні у межах Львівської області з'явився у доступі для користувачів iPhone. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич, передає УНН.
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"Відстежити завантаженість пунктів пропуску на кордоні у Львівській області тепер можна за допомогою мобільного додатка (iPhone)", - повідомив представник МЗС у своєму мікроблозі у Twitter.
Так, програма показує завантаженість пунктів пропуску та додаткову інформацію про них у Львівській області.
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