Для мобильных создали приложение об очередях на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Мобильное приложение для отслеживанием очередей на украинской границе в пределах Львовской области появилось в доступе для пользователей iPhone. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.
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"Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения (iPhone)", - сообщил представитель МИД в своем микроблоге в Twitter.
Так, программа показывает загруженность пунктов пропуска и дополнительную информацию о них во Львовской области.
Напомним, украинские разработчики создали беспроводную зарядку для смартфона.