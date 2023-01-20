Для екстреного використання: США перекинули зброю з Ізраїлю в Україну

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«Американське обладнання, яке зберігалося в Ізраїлі, було передано американським збройним силам, а потім і Україні кілька тижнів тому на їхнє прохання».

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Ізраїль відмовився відправити ізраїльську зброю до України, незважаючи на неодноразові прохання українського уряду. З початку війни у лютому минулого року Ізраїль обмежився відправкою гуманітарного обладнання.

Однак Німрод Горен, голова Mitvim — ізраїльського інституту регіональної зовнішньої політики, сказав Anadolu, що цей крок може не бути такою великою зміною, як здається на перший погляд.

«Йдеться про американську зброю, яка зберігається в Ізраїлі. Це не ізраїльська зброя, і рішення про її передачу є американським рішенням і не відображає позиції Ізраїлю».

Він додав: «Ізраїль неодноразово заявляв, що не постачатиме Україні зброю і що йому вистачить гуманітарної допомоги. Тому з точки зору позиції Ізраїлю я не думаю, що цей крок є зміною правил гри».

За даними The New York Times, в Україну передано близько 150 тисяч артилерійських снарядів зі складів в Ізраїлі.

Але Аркадій Міль-Ман, старший науковий співробітник та керівник програми «Росія» в Інституті досліджень національної безпеки, сказав Ізраїльській радіомовній корпорації: «Навряд чи росіяни добре сприймуть цю новину. Навіть сьогодні Ізраїль утримується від надання наступальної зброї в Україну. Роблячи це зі складів в Ізраїлі, Ізраїль мимоволі підтримав Україну».

Однак він зазначив, що «росіяни розуміють, що це американські боєприпаси, і що в Ізраїлю не так багато варіантів, коли йдеться про передачу американських систем озброєння по всьому світу. Тому це рішення не вплине на ізраїльсько-російські відносини».

Гарні зв'язки з путіним

Очікується, що позиція Ізраїлю проясниться на зустрічі десятків країн на базі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити збільшення військової допомоги Україні.

Управління мовлення Ізраїлю повідомило у середу, що у зустрічі візьме участь високопосадовець міністерства оборони Ізраїлю.

«Дрор Шалом, директор Управління військово-політичних справ Міністерства оборони Ізраїлю, брав участь у попередніх зустрічах, але цього разу зустріч має набагато більше значення, оскільки на ній обговорюватимуться поставки танків та передової техніки в Україну в рамках підготовки до широкого наступу, який росія почне навесні, як і очікував Захід», - заявили в ізраїльському управлінні мовлення.

«Ізраїль, звичайно, не допомагатиме у військовому відношенні, але очікується, що сама його участь у зустрічі викличе гнів у Москві», - йдеться у повідомленні.

Горен додав, що політичний центр Ізраїлю голосно говорить про російське вторгнення в Україну, тоді як праві обережніші.

«У Нетаньягу добрі відносини з путіним, і він хоче підтримувати ці відносини, і, як сказав міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, нинішня політика уряду менше говоритиме про Україну».

«Гумдопомогу Україні може бути продовжено, при цьому знизивши тон критики на адресу росії в порівнянні з тією критикою, яку (колишній прем'єр-міністр Яїр) Лапід направив на адресу Москви», - сказав він.

Горен заявив, що уряд Нетаньягу «обов'язково спробує стати на бік Сполучених Штатів Америки, але таким чином, щоб дати Ізраїлю простір для маневру щодо цього».