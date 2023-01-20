Для экстренного использования: США перебросили оружие из Израиля в Украину

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«Американское оборудование, которое хранилось в Израиле, было передано американским вооруженным силам, а затем и Украине несколько недель назад по их просьбе».

Детали

Израиль отказался отправить израильское оружие в Украину, несмотря на неоднократные просьбы украинского правительства. С начала войны в феврале прошлого года Израиль ограничился отправкой гуманитарного оборудования.

Однако Нимрод Горен, глава Mitvim — израильского института региональной внешней политики, сказал Anadolu, что этот шаг может не быть таким большим изменением, как кажется на первый взгляд.

«Речь идет об американском оружии, которое хранится в Израиле. Это не израильское оружие, и решение о его передаче является американским решением и не отражает позиции Израиля».

Он добавил: «Израиль неоднократно заявлял, что не будет поставлять Украине оружие и что ему хватит гуманитарной помощи. Поэтому с точки зрения позиции Израиля я не думаю, что этот шаг является изменением правил игры».

По данным The New York Times, в Украину передано около 150 тысяч артиллерийских снарядов со складов в Израиле.

Но Аркадий Миль-Ман, старший научный сотрудник и руководитель программы «Россия» в Институте исследований национальной безопасности, сказал Израильской радиовещательной корпорации: «Вряд ли россияне хорошо воспримут эту новость. Даже сегодня Израиль воздерживается от предоставления наступательного оружия в Украину. Делая это со складов в Израиле, Израиль невольно поддержал Украину».

Однако он отметил, что «россияне понимают, что это американские боеприпасы, и что у Израиля не так много вариантов, когда речь идет о передаче американских систем вооружения по всему миру. Поэтому это решение не повлияет на израильско-российские отношения».

Хорошие связи с путиным

Ожидается, что позиция Израиля прояснится на встрече десятков стран на базе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить увеличение военной помощи Украине.

Управление вещания Израиля сообщило в среду, что во встрече примет участие высокопоставленный чиновник министерства обороны Израиля.

«Дрор Шалом, директор Управления военно-политических дел Министерства обороны Израиля, участвовал в предыдущих встречах, но на этот раз встреча имеет гораздо большее значение, поскольку на ней будут обсуждаться поставки танков и передовой техники в Украину в рамках подготовки к широкому наступлению, которое россия начнет весной, как и ожидал Запад», - заявили в израильском управлении вещания.

«Израиль, конечно, не будет помогать в военном отношении, но ожидается, что само его участие во встрече вызовет гнев в Москве», - говорится в сообщении.

Горен добавил, что политический центр Израиля громко говорит о российском вторжении в Украину, тогда как правые более осторожны.

«У Нетаньяху хорошие отношения с путиным, и он хочет поддерживать эти отношения, и, как сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, нынешняя политика правительства будет меньше говорить об Украине».

«Гумпомощь Украине может быть продолжена, при этом снизив тон критики в адрес россии по сравнению с той критикой, которую (бывший премьер-министр Яир) Лапид направил в адрес Москвы», - сказал он.

Горен заявил, что правительство Нетаньяху «обязательно попытается стать на сторону Соединенных Штатов Америки, но таким образом, чтобы дать Израилю пространство для маневра в этом отношении».