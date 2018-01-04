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Дієтолог розповіла, як правильно вживати алкоголь

Київ • УНН

 • 25853 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Новорічні свята не обходяться без спиртного. Щоб ранок був бадьорим і добрим, існує кілька простих правил вживання алкогольних напоїв. Про це в своєму блозі написала дієтолог Тетяна Годард, передає УНН.

Дієтолог розповіла, як правильно вживати алкоголь

По-перше, пити потрібно помалу. Встановлено, що наш організм здатний ефективно переробляти певну кількість алкоголю. Це 50 грам міцних напоїв і 100 грамів сухого вина, випитих повільно, протягом півгодини.

“Приймати алкоголь потрібно з великою кількістю чистої води: або розбавляючи, або запиваючи водою... Але ні в якому разі не вживайте спиртне з газованими або солодкими напоями: алкоголь швидше всмоктується в кров з газами. Саме тому шампанське так швидко “п’янить”, — зазначила дієтолог.

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Т.Годард додала, що краще вживати несолодкий алкоголь, не варто також пити коктейлі. Вони небезпечні тим, що в них намішано різні види алкоголю, з якими організму складно “розібратися”. А це призводить не тільки до швидкого сп’яніння, а й до важкого похмілля.

“І не сидіть за столом: побільше спілкуйтеся, рухайтеся, танцюйте! Під час роботі м’язів енергії споживається більше і токсини швидше згорать. Навіть якщо ви просто будете пересуватися по приміщенню і говоритимите з людьми, згубний вплив етанолу швидше нейтралізується”, — додала дієтолог.

Нагадаємо, що алкоголь в Україні напередодні новорічних свят не подорожчав. Навпаки, виробники спиртного сьогодні пропонують своїм клієнтам знижки та вигідні акції.

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