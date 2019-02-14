Дієтолог назвала формулу харчування при схудненні

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Денний раціон людини, яка прагне позбутися зайвої ваги, має на 75-80% складатись із продуктів рослинного походження, але при цьому містити також білки та жири. Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.

"75-80% має становити їжа рослинного походження: овочі варені, овочі свіжі, квасоля, овочі, фрукти, ягоди, тому що вони містять клітковину, яка наповнює шлунок і дає відчуття ситості. Але овочів має бути вдвічі більше, ніж фруктів, оскільки фрукти солодкі – вони містять фруктозу тощо. Варені овочі дають відчуття ситості через розчинну клітковину, а свіжі – приносять в організм багато цінних речовин, які покращують обмін речовин в організмі людини", - зазначила дієтолог.

За її словами, обов'язково в раціоні має бути присутнім жир – оливкова олія, олія, яка міститься в насінні – наприклад, льону, авокадо, допускається навіть трохи вершкового масла. Крім того, за словами лікаря, щоденний раціон має обов’язково включати білок – бобові, яйця, м'ясо птиці, риба, а також гриби. Таким чином, за словами О.Скиталінської, дієта буде збалансованою.

"Ці продукти мають бути на тарілці в різних комбінаціях – із збільшенням долі овочевих продуктів, і порції мають бути достатньо великі – 400 із чимось, до 500 грамів", - наголосила дієтолог. Крім того, на думку лікаря, харчуватись треба не більше трьох разів на день, виключивши перекуси, оскільки часте харчування (частіше, ніж тричі на день) підвищує рівень інсуліну і, відповідно, рівень цукру в крові й теж стимулює почуття голоду.

Крім того, за її словами, обов’язково треба вживати достатньо води (близько 1 л), а також спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, допустимої щоденної  норми цукру бути не може, оскільки доданий цукор шкідливий для здоров'я в будь-якій кількості.

Найздоровіший напій – це вода, а потім може іти кава – теж природний, не перероблений продукт, чай – трав'яний, зелений, чорний і так далі.

Амінокислоти із неміцних нежирних бульйонів краще засвоюються організмом, ніж із цілого шматка м'яса.

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