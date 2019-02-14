Диетолог назвала формулу питания при похудении

"75-80% должна составлять пища растительного происхождения: овощи вареные, овощи свежие, фасоль, овощи, фрукты, ягоды, так как они содержат клетчатку, которая наполняет желудок и дает ощущение сытости. Но овощей должно быть вдвое больше, чем фруктов, так как фрукты сладкие - они содержат фруктозу и тому подобное. Вареные овощи дают ощущение сытости из-за растворимой клетчатки, а свежие - приносят в организм много ценных веществ, которые улучшают обмен веществ в организме человека", - отметила диетолог.

По ее словам, обязательно в рационе должен присутствовать жир - оливковое масло, масло, которое содержится в семенах - например, льна, авокадо, допускается даже немного сливочного масла. Кроме того, по словам врача, ежедневный рацион должен обязательно включать белок - бобовые, яйца, мясо птицы, рыба, а также грибы. Таким образом, по словам О.Скиталинськой, диета будет сбалансированной.



"Эти продукты должны быть на тарелке в разных комбинациях - с увеличением доли овощных продуктов, и порции должны быть достаточно большие - 400 с чем-то, до 500 граммов", - отметила диетолог. Кроме того, по мнению врача, питаться нужно не более трех раз в день, исключив перекусы, так как частое питание (чаще, чем три раза в день) повышает уровень инсулина и, соответственно, уровень сахара в крови и тоже стимулирует чувство голода.



Кроме того, по ее словам, обязательно надо употреблять достаточное количество воды (около 1 л), а также спать не менее 7-8 часов в сутки.



Напомним, допустимой ежедневной нормы сахара быть не может, поскольку добавлен сахар вреден для здоровья в любом количестве.



Здоровый напиток - это вода, а потом может идти кофе - тоже естественно, не переработанный продукт, чай - травяной, зеленый, черный и так далее.



Аминокислоты с непрочных нежирных бульонов лучше усваиваются организмом, чем из целого куска мяса.