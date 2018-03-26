Діяли на шкоду: СБУ надіслала до МЗС України матеріали щодо 13 російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Служба безпеки України надіслала до МЗС України доказові матеріали щодо цілеспрямованої діяльності на шкоду державі 13 російських дипломатів, стосовно яких було прийнято рішення про видворення з української території. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
“СБУ і надалі продовжить активну солідарну роботу з партнерськими спецслужбами країн ЄС та США з викриття російських злочинних намірів, які загрожують усьому цивілізованому світу. Голова СБУ Василь Грицак переконаний, що такі рішучі спільні дії української влади та наших європейських і трансатлантичних союзників суттєво ускладнять діяльність російських спецслужб з позиції дипломатичних місій РФ”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Україна, Канада, США, а також 14 держав-членів ЄС вишлють 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств.