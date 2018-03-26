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Діяли на шкоду: СБУ надіслала до МЗС України матеріали щодо 13 російських дипломатів

Діяли на шкоду: СБУ надіслала до МЗС України матеріали щодо 13 російських дипломатів

Київ • УНН

 • 12753 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Служба безпеки України надіслала до МЗС України доказові матеріали щодо цілеспрямованої діяльності на шкоду державі 13 російських дипломатів, стосовно яких було прийнято рішення про видворення з української території. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

“СБУ і надалі продовжить активну солідарну роботу з партнерськими спецслужбами країн ЄС та США з викриття російських злочинних намірів, які загрожують усьому цивілізованому світу. Голова СБУ Василь Грицак переконаний, що такі рішучі спільні дії української влади та наших європейських і трансатлантичних союзників суттєво ускладнять діяльність російських спецслужб з позиції дипломатичних місій РФ”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Видворення російських дипломатів зміцнить українську безпеку — Порошенко

Нагадаємо, Україна, Канада, США, а також 14 держав-членів ЄС вишлють 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств.

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