Діяли на шкоду: СБУ надіслала до МЗС України матеріали щодо 13 російських дипломатів

“СБУ і надалі продовжить активну солідарну роботу з партнерськими спецслужбами країн ЄС та США з викриття російських злочинних намірів, які загрожують усьому цивілізованому світу. Голова СБУ Василь Грицак переконаний, що такі рішучі спільні дії української влади та наших європейських і трансатлантичних союзників суттєво ускладнять діяльність російських спецслужб з позиції дипломатичних місій РФ”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Україна, Канада, США, а також 14 держав-членів ЄС вишлють 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств.