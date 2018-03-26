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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 11587 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 49807 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 88290 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105640 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114528 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 120645 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132021 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Действовали в ущерб: СБУ направила в МИД Украины материалы по 13 российских дипломатов

Действовали в ущерб: СБУ направила в МИД Украины материалы по 13 российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 12752 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Служба безопасности Украины направила в МИД Украины доказательные материалы по целенаправленной деятельности в ущерб государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“СБУ и в дальнейшем продолжит активную солидарную работу с партнерскими спецслужбами стран ЕС и США по разоблачению российских преступных намерений, которые угрожают всему цивилизованному миру. Председатель СБУ Василий Грицак убежден, что такие решительные совместные действия украинской власти и наших европейских и трансатлантических союзников существенно усложнят деятельность российских спецслужб с позиции дипломатических миссий РФ”, — говорится в сообщении.

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Напомним, Украина, Канада, США, а также 14 государств-членов ЕС вышлют 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств.

Украинские Национальные Новости

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