Жінка з Туреччини стала найвищою у світі

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Румейса Гельгі потрапила у Книгу рекордів Гіннеса як найвища жінка у світі. Її зріст становить 215,16 см. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Книги рекордів Гіннеса.

Деталі

Повідомляють, що 24-річна Румейса Гелгі з турецької провінції Карабюк страждає на синдром Уівера — рідкісне генетичне захворювання, що сприяє швидкому та надмірному розвитку скелета у період зростання.

Більшість часу Румейса перебуває в інвалідному візку. Вона може недовго пересуватися за допомогою ходунків.

“Будь-який недолік можна перетворити на перевагу для себе, тому приймайте себе такими, які ви є, усвідомлюйте свій потенціал і робіть найкраще з того, що можете”, — сказала Гельгі.

Це не перший рекорд жінки, який зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса. 2014 року у 18 років вона стала найвищим підлітком у світі.

Додамо

Наразі найвищий чоловік у світі — Султан Кьосен, зріст якого 251 см. Він також з Туреччини.

“Найвищі з нині живих рекордсменів чоловічої та жіночої статі тепер з однієї країни — рідкісне явище в історії рекордів Гіннеса”, — зазначили представники Книги.

Нагадаємо

107-річні японки Умено Суміяму та Куме Кодаму потрапили до Книги рекордів Гіннеса як найстаріші у світі живі однояйцеві близнята.

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