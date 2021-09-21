Пережили дві війни: сестри з Японії стали найстарішими близнючками у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Японки Умено Суміяму та Куме Кодаму потрапили до Книги рекордів Гіннеса як найстаріші у світі живі однояйцеві близнята. Станом на 1 вересня 2021 року жінкам було 107 років і 300 днів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Книги рекордів Гіннеса.
Деталі
Умено та Куме народилися 5 листопада 1913 року на японському острові Сьодо у сім'ї із 13 осіб. За словами їхніх близьких, жінки дуже товариські та позитивні і майже ніколи ні про що не переймаються. Рекордсменки згадують, що у дитинстві над ними знущалися через те, що вони були однаковими.
З юнацьких років жінки почали жити окремо. Куме покинула острів після завершення початкової школи. Умено була змушена покинути свій будинок наприкінці Другої світової війни, тому що в горах позаду нього було побудовано бомбосховище. Зазначимо, що близнючки пережили дві світові війни.
Оскільки жінки перебували більше ніж за 300 км одна від одної, вони не могли регулярно зустрічатися, тому здебільшого бачилися на весіллях чи похоронах. Однак коли їм виповнилося 70 років, вони кілька разів разом здійснювали буддійські паломництва.
Зараз жінки живуть у різних будинках для людей похилого віку. Через пандемію коронавірусу представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто відвідати близнючок, тож сертифікати їм надіслали.
У Куме з віком погіршилась пам'ять, тому вона не змогла повністю зрозуміти важливість та значення сертифіката. А Умено, коли побачила сертифікат, заплакала.
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