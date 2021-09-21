Пережили две войны: сестры из Японии стали старейшими близнецами в мире

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Японки Умено Сумияму и Куме Кодаму попали в Книгу рекордов Гиннеса как старейшие в мире живые однояйцевые близнецы. По состоянию на 1 сентября 2021 года женщинам было 107 лет и 300 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннеса.