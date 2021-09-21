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Пережили две войны: сестры из Японии стали старейшими близнецами в мире

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Японки Умено Сумияму и Куме Кодаму попали в Книгу рекордов Гиннеса как старейшие в мире живые однояйцевые близнецы. По состоянию на 1 сентября 2021 года женщинам было 107 лет и 300 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннеса.

Детали

Умено и Куме родились 5 ноября 1913 года на японском острове Сёдо в семье из 13 человек. По словам их близких, женщины очень общительные и позитивные и почти никогда ни о чем не беспокоятся. Рекордсменки вспоминают, что в детстве над ними издевались из-за того, что они были одинаковыми.

С юношеских лет женщины начали жить раздельно. Куме покинула остров после завершения начальной школы. Умено была вынуждена покинуть свой дом в конце Второй мировой войны, так как в горах позади него было построено бомбоубежище. Отметим, что близнецы пережили две мировые войны.

Поскольку женщины находились более чем в 300 км друг от друга, они не могли регулярно встречаться, поэтому в основном виделись на свадьбах или похоронах. Однако когда им исполнилось 70 лет, они несколько раз вместе совершали буддийские паломничества.

Сейчас женщины живут в разных домах престарелых. Из-за пандемии коронавируса представители Книги рекордов Гиннеса не смогли лично посетить близнецов, поэтому сертификаты им прислали.

У Куме с возрастом ухудшилась память, поэтому она не смогла полностью понять важность и значение сертификата. А Умено, когда увидела сертификат, заплакала.

Напомним

В 2019 году старейшая в мире супружеская пара — 106-летний Джон Хендерсон и 105-летняя Шарлотта — отметила свою 80-ю годовщину свадьбы.

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