Найстарша в світі подружня пара відзначила 80-річчя весілля
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Найстарша в світі подружня пара — 106-річний Джон Хендерсон і 105-річна Шарлотта — відсвяткувала свою 80-ту річницю весілля. Про це повідомляє УНН спираючись на телекомпанію CNN та Washington post.
Телекомпанія зазначила, що Джон доставив Шарлотту на святкування в Лонгхорні (штат Техас) у двомісному автомобілі моделі 1920 року та подарував їй букет квітів, як це було на їх першому побаченні.
Вони познайомилися в Університеті Техасу в 1934 році і вступили в шлюб в 1939 році.
“Вони чудова пара і приклад того, як можуть бути щасливі люди в шлюбі, — заявив в інтерв’ю телекомпанії їх родич Джейсон Фрі, який допоміг добитися включення подружжя Хендерсон в Книгу рекордів Гіннесса як найстарішої в світі подружньої пари. — Вони раді тому, що постійно перебувають поруч, разом подорожують і живуть насиченим життям”.
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До 16 грудня сумарний вік подружжя досяг 211 років і 175 днів. У них, як зазначила телекомпанія CNN, міцне здоров’я, і вони вважають, що секрет довголіття і щасливого сімейного життя криється в помірності та взаємній любові.
Нагадаємо, в Україні з 2007 року помітна тенденція зменшення кількості шлюбів.