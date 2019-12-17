Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-летие своей свадьбы

Телекомпания отметила, что Джон доставил Шарлотту на празднование в Лонгхорне (штат Техас) в двухместном автомобиле модели 1920 года и подарил ей букет цветов, как это было на их первом свидании.

Они познакомились в Университете Техаса в 1934 году и вступили в брак в 1939 году.

“Они замечательная пара и пример того, как могут быть счастливы люди в браке, — заявил в интервью телекомпании их родственник Джейсон Фри, который помог добиться включения супругов Хендерсон в Книгу рекордов Гиннесса как старейшую в мире супружескую пару. — Они рады тому, что постоянно находятся рядом, вместе путешествуют и живут насыщенной жизнью”.

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До 16 декабря суммарный возраст супругов достиг 211 лет и 175 дней. У них, как отметили в телекомпании CNN, крепкое здоровье, и они считают, что секрет долголетия и счастливой семейной жизни кроется в умеренности и взаимной любви.

Напомним, в Украине с 2007 года заметна тенденция уменьшения количества браков.