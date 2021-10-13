Женщина из Турции стала самой высокой в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Румейса Гелги попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая женщина в мире. Ее рост составляет 215,16 см. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннеса.
Детали
Сообщают, что 24-летняя Румейса Гелги с турецкой провинции Карабук страдает синдромом Уивера — редкое генетическое заболевание, которое способствует быстрому и чрезмерному развитию скелета в период роста.
Большинство времени Румейса находится в инвалидной коляске. Она может недолго передвигаться с помощью ходунков.
“Любой недостаток можно превратить в преимущество для себя, поэтому принимайте себя такими, какие вы есть, осознавайте свой потенциал и делайте лучшее из того, что можете”, — сказала Гелги.
Это не первый рекорд женщины, который зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. В 2014 году в 18 лет она стала самым высоким подростком в мире.
Добавим
Сейчас самый высокий мужчина в мире — Султан Кёсен, рост которого 251 см. Он также из Турции.
“Самые высокие из ныне живущих рекордсменов мужского и женского пола теперь из одной страны — редкое явление в истории рекордов Гиннеса”, — отметили представители Книги.
Напомним
107-летние японки Умено Сумияму и Куме Кодаму попали в Книгу рекордов Гиннеса как самые старые в мире живые однояйцевые близнецы.