Женщина из Турции стала самой высокой в мире

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Румейса Гелги попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая женщина в мире. Ее рост составляет 215,16 см. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннеса.

Детали

Сообщают, что 24-летняя Румейса Гелги с турецкой провинции Карабук страдает синдромом Уивера — редкое генетическое заболевание, которое способствует быстрому и чрезмерному развитию скелета в период роста.

Большинство времени Румейса находится в инвалидной коляске. Она может недолго передвигаться с помощью ходунков.

“Любой недостаток можно превратить в преимущество для себя, поэтому принимайте себя такими, какие вы есть, осознавайте свой потенциал и делайте лучшее из того, что можете”, — сказала Гелги.

Это не первый рекорд женщины, который зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. В 2014 году в 18 лет она стала самым высоким подростком в мире.

Добавим

Сейчас самый высокий мужчина в мире — Султан Кёсен, рост которого 251 см. Он также из Турции.

“Самые высокие из ныне живущих рекордсменов мужского и женского пола теперь из одной страны — редкое явление в истории рекордов Гиннеса”, — отметили представители Книги.

Напомним

107-летние японки Умено Сумияму и Куме Кодаму попали в Книгу рекордов Гиннеса как самые старые в мире живые однояйцевые близнецы.

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