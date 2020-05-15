Дитячий омбудсмен про сурогатне материнство: в Україні є цілі села, де жінки мають такий заробіток
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба заявив, що на думку деяких фахівців - в Україні з’являються цілі села, в яких жінки заробляють за допомогою сурогатного материнства. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "19:00" з Анастасією Дайнод і Ростиславом Сухачовим на телеканалі ZiK, передає УНН.
“Я публічно не один раз висловлювався про це, особливо про комерційне сурогатне материнство, де жінки отримують гроші. І навіть скажу більше, що деякі фахівці кажуть, що навіть у нас села вже з’являються, де жінки мають такий заробіток. Тому це не можна назвати нормальним”, - сказав Микола Кулеба.
Нагадаємо, дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні.
Також нагадаємо, на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, народжених методом сурогатного материнства від іноземців, які наразі перебувають в одному з київських готелів.