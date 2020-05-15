Дитячий омбудсмен про сурогатне материнство: в Україні є цілі села, де жінки мають такий заробіток

“Я публічно не один раз висловлювався про це, особливо про комерційне сурогатне материнство, де жінки отримують гроші. І навіть скажу більше, що деякі фахівці кажуть, що навіть у нас села вже з’являються, де жінки мають такий заробіток. Тому це не можна назвати нормальним”, - сказав Микола Кулеба.

Нагадаємо, дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні.

Також нагадаємо, на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, народжених методом сурогатного материнства від іноземців, які наразі перебувають в одному з київських готелів.