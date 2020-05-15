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Детский омбудсмен о суррогатном материнстве: в Украине есть целые села, где женщины имеют такой заработок

Киев • УНН

 • 17725 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что по мнению некоторых специалистов - в Украине появляются целые деревни, в которых женщины зарабатывают с помощью суррогатного материнства. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "19:00" с Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым на телеканале ZiK, передает УНН.

Детский омбудсмен о суррогатном материнстве: в Украине есть целые села, где женщины имеют такой заработок

"Я публично не раз высказывался об этом, особенно о коммерческом суррогатном материнстве, где женщины получают деньги. И даже скажу больше, что некоторые специалисты говорят, что даже у нас села уже появляются, где женщины имеют такой заработок. Поэтому это нельзя назвать нормальным", - сказал Николай Кулеба.

Напомним детский омбудсмен предлагает запретить суррогатное материнство в Украине.

Также напомним на официальном сайте одной из киевских клиник распространено видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства от иностранцев, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей.

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