Детский омбудсмен о суррогатном материнстве: в Украине есть целые села, где женщины имеют такой заработок

"Я публично не раз высказывался об этом, особенно о коммерческом суррогатном материнстве, где женщины получают деньги. И даже скажу больше, что некоторые специалисты говорят, что даже у нас села уже появляются, где женщины имеют такой заработок. Поэтому это нельзя назвать нормальным", - сказал Николай Кулеба.

Напомним детский омбудсмен предлагает запретить суррогатное материнство в Украине.

Также напомним на официальном сайте одной из киевских клиник распространено видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства от иностранцев, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей.