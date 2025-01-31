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Дістали вже понад 40 тіл: рятувальні роботи на місці авіакатастрофи у Вашингтоні завершаться сьогодні

Київ • УНН

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Рятувальники витягли з річки понад 40 тіл після зіткнення пасажирського літака American Airlines з військовим вертольотом Black Hawk. Одну з чорних скриньок літака вже знайдено, очікується отримання списку пасажирів.

У середу ввечері, 31 січня, біля Вашингтона, пасажирський літак компанії American Airlines під час посадки зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk. За останніми даними, у четвер вдень із річки було витягнуто понад 40 тіл. Про інформує CNN, передає УНН.

Деталі

За словами джерела в правоохоронних органах, на сьогодні занурення закінчено через настання темряви, стан води і зростаюче відчуття серед рятувальників, що більшість жертв, до яких можна дістатися без необхідності піднімати фюзеляж із води, вже знайдено.

Наразі начальник пожежної служби Вашингтона, Національна рада з безпеки на транспорті, компанія American Airlines та інші офіційні особи зустрічаються з сім'ями жертв у центрі допомоги сім'ям

- йдеться у дописі CNN.

Також CNN пише, що губернаторка Канзасу Лора Келлі звернулася до NTSB щодо маніфесту - документа, в якому перераховані всі пасажири і члени екіпажу на рейсі. Його очікують отримати вже сьогодні, у п'ятницю (у США ще четвер).

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Крім того, зараз Келлі, Нацрада з безпеки на транспорті та інші посадові особи США чекають, коли всі сім'ї жертв будуть повідомлені, перш ніж публікувати будь-які подробиці щодо їхніх особистостей.

На борту літака перебували люди з-за кордону, і це частково є причиною затримки... Ми, найімовірніше, отримали декларацію завтра вдень

- сказала губернатор Канзасу.

В CNN під час оновлення інформації додали, що одну чорну скриньку з літака CRJ 700 уже витягнуто. Однак, поки що незрозуміло, яку з двох чорних скриньок витягли.

Нагадаємо

Літак American Eagle із 64 пасажирами зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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