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Подняли уже более 40 тел: спасательные работы на месте авиакатастрофы в Вашингтоне завершатся сегодня

Киев  •  УНН

 • 2151 просмотра

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Спасатели извлекли из реки более 40 тел после столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk. Один из черных ящиков самолета уже найден, ожидается получение списка пассажиров.

В среду вечером, 31 января, возле Вашингтона, пассажирский самолет компании American Airlines во время посадки столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. По последним данным, в четверг днем из реки было извлечено более 40 тел. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

По словам источника в правоохранительных органах, на сегодня погружение закончено из-за наступления темноты, состояния воды и растущего ощущения среди спасателей, что большинство жертв, до которых можно добраться без необходимости поднимать фюзеляж из воды, уже найдено.

Сейчас начальник пожарной службы Вашингтона, Национальный совет по безопасности на транспорте, компания American Airlines и другие официальные лица встречаются с семьями жертв в центре помощи семьям

- говорится в заметке CNN.

Также CNN пишет, что губернатор Канзаса Лора Келли обратилась к NTSB относительно манифеста - документа, в котором перечислены все пассажиры и члены экипажа на рейсе. Его ожидают получить уже сегодня, в пятницу (в США еще четверг).

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Кроме того, сейчас Келли, Нацсовет по безопасности на транспорте и другие должностные лица США ждут, когда все семьи жертв будут уведомлены, прежде чем публиковать какие-либо подробности относительно их личностей.

На борту самолета находились люди из-за рубежа, и это частично является причиной задержки... Мы, скорее всего, получим декларацию завтра днем

- сказала губернатор Канзаса.

В CNN во время обновления информации добавили, что один черный ящик из самолета CRJ 700 уже извлечен. Однако, пока непонятно, какой из двух черных ящиков извлекли.

Напомним

Самолет American Eagle с 64 пассажирами столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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