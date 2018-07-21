Disney звільнив режисера франшизи "Вартові Галактики"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Джеймс Ганн, який поставив і написав перші два фільми про Вартових Галактики, звільнений з поста режисера третьої частини. Про це повідомив голова ради директорів Disney Алан Хорн, інформує УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
Причиною стали образливі твіти, написані Ганном в 2008-2011 роках. У них він жартував про СНІД, Голокост, зґвалтуваннях і побиття дітей. “Краще в згвалтуванні — це коли тебе перестають гвалтувати і ти такий: „Вау, як же це здорово, коли тебе не гвалтують!“”, — писав режисер.
Увагу до цих постів привернув ультраправий письменник Майк Серновіч, один з популяризаторів так званого “Піццагейту”. Він відшукав старі твіти Ганна і на їх основі звинуватив його в педофілії. Після цього Серновіч почав активно виступати проти режисера і навіть спробував привернути увагу Disney, щоб домогтися його звільнення. Ганн відповів низкою публічних заяв у своєму твіттері, в яких приніс вибачення за неприйнятні вислови. Твіти з грубими жартами він все-таки стер, а пізніше видалив і сам акаунт (але швидко його відновив).
За словами режисера, все написане ним — жахливо. Багато років тому Ганн хотів провокувати і привертати увагу, але тепер він змінився і “став іншою людиною” з іншими цінностями і переконаннями.
Як повідомляв УНН, Морган Фріман відкинув звинувачення в домаганнях, але визнав, що міг невдало жартувати.