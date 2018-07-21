Disney уволил режиссера франшизы "Стражи Галактики"

Причиной стали оскорбительные твиты, написанные Ганном в 2008-2011 годах. В них он шутил о СПИДе, Холокосте, изнасилованиях и избиении детей.“Лучшее в изнасиловании — это когда тебя перестают насиловать и ты такой: „Вау, как же это здорово, когда тебя не насилуют!“”, — писал режиссер.

Внимание к этим постам привлек ультраправый писатель Майк Сернович, один из популяризаторов так называемого “Пиццагейта”. Он отыскал старые твиты Ганна и на их основе обвинил его в педофилии. После этого Сернович начал активно выступать против режиссера и даже попытался привлечь внимание Disney, чтобы добиться его увольнения. Ганн ответил чередой публичных заявлений в своем твиттере, в которых принес извинения за неприемлемые высказывания. Твиты с грубыми шутками он все-таки стер, а позже удалил и сам аккаунт (но быстро его восстановил).

По словам режиссера, все написанное им — ужасно. Много лет назад Ганн хотел провоцировать и привлекать внимание, но теперь он изменился и “стал другим человеком” с другими ценностями и убеждениями.

Как сообщал УНН, Морган Фриман отверг обвинения в домогательствах, но признал, что мог неудачно шутить.