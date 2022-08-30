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Директора ВООЗ в Азії звинуватили в расизмі та тимчасово відправили у відпустку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Відповідно до внутрішнього листування, отриманого Associated Press, головний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Азії доктор Такеші Касаї був звільнений зі своєї посади на невизначений термін. Про це інформує УНН.

Директора ВООЗ в Азії звинуватили в расизмі та тимчасово відправили у відпустку

Деталі

Усунення Касаї відбулося через кілька місяців після того, як розслідування AP показало, що десятки співробітників звинуватили його в расистській, образливій і неетичній поведінці, яка підірвала зусилля агентства ООН зупинити пандемію коронавірусу в Азії.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив співробітникам у Азії, що Касаї «у відпустці», не надаючи додаткових подробиць. Він сказав, що заступник генерального директора, доктор Жужанна Якаб, прибуде у вівторок до Маніли, регіональної штаб-квартири ВООЗ, щоб «забезпечити безперервність справи».

Двоє високопоставлених чиновників ВООЗ, які побажали не називати своїх імен, оскільки не мали права спілкуватися з пресою, сказали, що Касаї відправили в тривалу адміністративну відпустку після того, як внутрішні слідчі обґрунтували деякі скарги на неправомірну поведінку.

У заяві ВООЗ сказано, що невідомо, як довго Касаї буде відсутнім. Організація охорони здоров'я ООН повідомила, що розслідування щодо нього триває, і, як вважають, це був перший випадок, коли регіонального директора було звільнено від своїх обов'язків. Касаї не відповів на запити про коментарі, але раніше заперечував, що використовував расистські висловлювання або діяв непрофесійно.

Нагадаємо

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