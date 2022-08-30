Директора ВОЗ в Азии обвинили в расизме и временно отправили в отпуск

Детали

Устранение Касаи произошло спустя несколько месяцев после того, как расследование AP показало, что десятки сотрудников обвинили его в расистском, оскорбительном и неэтическом поведении, взорвавшем усилия агентства ООН остановить пандемию коронавируса в Азии.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил сотрудникам в Азии, что Касаи «в отпуске», не предоставляя дополнительных подробностей. Он сказал, что заместитель генерального директора, доктор Жужанна Якаб, прибудет во вторник в Манилу, региональную штаб-квартиру ВОЗ, чтобы «обеспечить непрерывность дела».

Два высокопоставленных чиновника ВОЗ, пожелавшие не называть своих имен, поскольку не имели права общаться с прессой, сказали, что Касаи отправили в длительный административный отпуск после того, как внутренние следователи обосновали некоторые жалобы на неправомерное поведение.

В заявлении ВОЗ сказано, что неизвестно, как долго Касаи будет отсутствовать. Организация здравоохранения ООН сообщила, что расследование по нему продолжается, и, как полагают, это был первый случай, когда региональный директор был освобожден от своих обязанностей. Касаи не ответил на запросы о комментариях, но ранее возражал, что использовал расистские высказывания или действовал непрофессионально.

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