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Директор ЦРУ: Президент Китаю «невдоволений» вторгненням Росії в Україну

Директор ЦРУ: Президент Китаю «невдоволений» вторгненням Росії в Україну

Київ • УНН

 • 182247 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Президента Китаю Сі Цзіньпіна «занепокоєло» вторгнення Росії в Україну частково тому, що «його власна розвідка, схоже, не повідомила йому, що має статися», — сказав директор ЦРУ Білл Бернс Комітету з розвідки Сенату США у четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Керівництво Китаю також занепокоєне "репутаційною шкодою, яку зазнає Китай через асоціацію з потворністю російської агресії в Україні" та економічними наслідками в той час, коли темпи зростання в Китаї нижчі, за останні 30 років.

Цитата

"Президент Сі, ймовірно, трохи стурбований, спостерігаючи за тим, як президент Путін зближував американців і європейців і зміцнював Трансатлантичний альянс способами, які було б трохи важко уявити до того, як почалося вторгнення", - повідомив Бернс.

Американські чиновники уважно спостерігали за реакцією Китаю на вторгнення Росії в Україну, оскільки зросли побоювання, що дві країни зближуються на світовій арені. За кілька тижнів до початку вторгнення Путін і Сі зустрілися на церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні, і обидві країни опублікували спільну заяву, в якій підтверджують партнерство "без обмежень".

Додамо

У звіті західної розвідки вказується, що китайські чиновники приблизно в той же час попросили високопоставлених російських чиновників почекати до закінчення Олімпіади в Пекіні, перш ніж почати військові дії в Україні, як раніше повідомляв CNN, але деталі звіту були відкритими для інтерпретації, згідно з джерело, знайоме з розвідкою, і неясно, чи звертався Путін до цього питання безпосередньо з Сі.

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