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Директор ЦРУ: Президент Китая "недоволен" вторжением России в Украину

Киев • УНН

 • 182245 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Президента Китая Си Цзиньпина "обеспокоило" вторжение России в Украину отчасти потому, что "его собственная разведка, похоже, не сообщила ему, что должно произойти", — сказал директор ЦРУ Билл Бернс Комитету по разведке Сената США в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Руководство Китая также обеспокоено "репутационной вредом, который испытывает Китай через ассоциацию с уродством российской агрессии в Украине" и экономическими последствиями, в то время, когда темпы роста в Китае самый низкие, за последние 30 лет.

Цитата

"Президент Си, вероятно, немного обеспокоен, наблюдая за тем, как президент Путин сблизил американцев и европейцев и укреплял Трансатлантический альянс способами, которые было бы немного трудно представить до того, как началось вторжение", - сообщил Бернс.

Американские чиновники внимательно наблюдали за реакцией Китая на вторжение России в Украину, поскольку возросли опасения, что две страны сближаются на мировой арене. За несколько недель до начала вторжения Путин и Си встретились на церемонии открытия Олимпиады в Пекине, и обе страны опубликовали совместное заявление, в котором подтверждают партнерство "без ограничений".

Добавим

В отчете западной разведки указывается, что китайские чиновники примерно в то же время попросили высокопоставленных российских чиновников подождать до окончания Олимпиады в Пекине, прежде чем начать военные действия в Украине, как ранее сообщал CNN, но детали отчета были открытыми для интерпретации, согласно источник, знакомый с разведкой, и неясно, обращался Путин к этому вопросу непосредственно с Си.

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