Директор ФБР пояснив причини початку слідчих дій щодо Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Директор ФБР Джеймс Комі через обіцянки перед Конгресом США відновив слідчі дії у зв’язку з використанням кандидатом в президенти від демократів Хілларі Клінтон особистої поштової сервера в роки її перебування на посаді держсекретаря США повідомляє The Washington Post, передає УНН.
Зазначається, що глава ФБР прийняв таке рішення через почуття обов’язку перед конгресменами і стурбованості з приводу можливих витоків інформації в ЗМІ і наступних звинувачень у приховуванні нових даних.
У пояснювальній записці для підлеглих він повідомив, що відчув себе “зобов’язаним вчинити таким чином, з огляду на, що за останні кілька місяців неодноразово стверджував, що розслідування не завершено”.
Не відновлення даної справи, могло б “ввести в оману американців”, тому ФБР повинно “доповнити запис”.
Раніше глава ФБР заявив, що для порушення кримінальної справи проти Клінтон немає підстав.
Проте, як повідомляв УНН, 28 жовтня, ФБР поновило розслідування, пов’язане з використанням Х.Клінтон особистого поштового сервера для робочого листування на посаді держсекретаря США.