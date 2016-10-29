Директор ФБР объяснил причины начала следственных действий в отношении Х.Клинтон

Отмечается, что глава ФБР принял такое решение из-за чувства долга перед конгрессменами и обеспокоенности по поводу возможных утечек информации в СМИ и последующих обвинений в сокрытии новых данных.

В пояснительной записке для подчиненных он сообщил, что почувствовал себя "обязанным поступить таким образом, учитывая, что за последние несколько месяцев неоднократно утверждал, что расследование не завершено".

Не восстановление данного дела, могло бы "ввести в заблуждение американцев", поэтому ФБР должно "дополнить запись".

Ранее глава ФБР заявил, что для возбуждения уголовного дела против Клинтон нет оснований.

Однако, как сообщал УНН, 28 октября, ФБР возобновило расследование, связанное с использованием Х.Клинтон личного почтового сервера для рабочей переписки в должности госсекретаря США.