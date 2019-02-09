Дипломатів у Брюсселі застерегли від російських шпигунів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Європейська служба зовнішніх справ попередила дипломатів країн ЄС, які працюють у Брюсселі, про підвищену шпигунську загрозу, зокрема, російських і китайських агентів. Про це з посиланням на європейських дипломатів повідомила в суботу німецька газета Die Welt, передає УНН.
"Внутрішня безпека Європейської служби зовнішніх справ у Брюсселі попередила європейських дипломатів і військових офіційних представників щодо шпигунства з боку російських і китайських спецслужб. За даними служби безпеки, "у європейській столиці перебуває близько 250 китайських і 200 російських шпигунів", - повідомили виданню європейські дипломати.
Дипломатів також застерегли від відвідування певних закладів у Європейському кварталі Брюсселя, у тому числі популярного стейк-хаусу і кафе в безпосередній близькості від головної будівлі Європейської комісії та будівлі, яку займає європейська дипломатична служба.
На додаток до російських і китайських, у Брюсселі активно діють, зокрема, американські і марокканські агенти, відзначає видання.
Раніше МЗС РФ закликало росіян за кордоном остерігатися американських шпигунів.