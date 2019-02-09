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Дипломатов в Брюсселе предостерегли от российских шпионов

Дипломатов в Брюсселе предостерегли от российских шпионов

Киев  •  УНН

 • 6321 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Европейская служба внешнеполитической деятельности предупредила дипломатов стран ЕС, которые работают в Брюсселе, о повышенной шпионской угрозе, в частности, российских и китайских агентов. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщила в субботу немецкая газета Die Welt, передает УНН.

"Внутренняя безопасность Европейской службы внешнеполитической деятельности в Брюсселе предупредила европейских дипломатов и военных официальных представителей относительно шпионажа со стороны российских и китайских спецслужб. По данным службы безопасности, "в европейской столице находятся около 250 китайских и 200 российских шпионов", - сообщили изданию европейские дипломаты.

Дипломатов также предостерегли от посещения определенных заведений в Европейском квартале Брюсселя, в том числе популярного стейк-хауса и кафе в непосредственной близости от главного здания Европейской комиссии и здания, которое занимает европейская дипломатическая служба.

В дополнение к российским и китайским, в Брюсселе активно действуют, в частности, американские и марокканские агенты, отмечает издание.

Ранее МИД РФ призвал россиян за рубежом остерегаться американских шпионов.

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