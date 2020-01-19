"Динамо" звело внічию матч з лідером чемпіонату Польщі у стартовому спарингу в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У стартовому матчі на першому зборі в Туреччині київське "Динамо" зустрілося з польською "Легією", передає кореспондент УНН.
Втрата м'яча в центрі поля обернулася в пропущений гол кипнів – Антоліч з гострого кута пробив у воротарський кут, але Денис Бойко не врятував команду. Швидкий випад "біло-синіх" відбувся на 45 хвилині. Шепелєв пройшов з м'ячем велику дистанцію та знайшов передачею Цитаішвілі – 1:1.
В середині другої половини навіс в штрафну зону обернувся ударом головою Віталій Буяльський в поперечину воріт поляків, але більше голів до кінця матчу не трапилося (1:1).
Примітно, що за "Динамо" перший матч після довгої паузи провів віце-чемпіон світу – Йосип Піварич, а також новачок клубу Каргбо.
"Динамо": (1 тайм): 71. Бойко - 94. Кендзьора, 19. Забарний, 30. Шабанов, 23. Піварич - 5. Сидорчук (К), 8. Шепелєв, 10. Шапаренко, 11. Цитаїшвілі, 7. Вербич - 9. Соль.
"Динамо" (2 тайм): 1. Бущан - 20. Караваєв, 6. Кадірі, 44. Кадар, 16. Миколенко - 18. Андрієвський, 29. Буяльський (К), 99. Дуелунд, 14. де Пена, 32. Каргбо - 17. Русин.
Додамо, що 20 січня на "Динамо" очікує друга товариська гра в Бєлєку – проти азербайджанського "Нефтчі".