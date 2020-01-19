"Динамо" свело вничью матч с лидером чемпионата Польши в стартовом спарринге в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В стартовом матче на первом сборе в Турции киевское "Динамо" встретилось с польской "Легией", передает корреспондент УНН.
Потеря мяча в центре поля обернулась в пропущенный гол кипные - Антолич с острого угла пробил во вратарскую угол, но Денис Бойко не спас команду. Быстрый выпад "бело-синих" состоялся на 45 минуте. Шепелев прошел с мячом большую дистанцию и нашел передачей Цитаишвили - 1:1.
В середине второй половины навес в штрафную обернулся ударом головой Виталий Буяльский в перекладину ворот поляков, но больше голов до конца матча не случилось (1:1).
Примечательно, что за "Динамо" первый матч после долгой паузы провел вице-чемпион мира - Иосиф Пиварич, а также новичок клуба Каргбо.
"Динамо": (1 тайм): 71. Бойко - 94. Кендзера, 19 мешкотно, 30. Шабанов, 23 Пиварич - 5. Сидорчук (К), 8. Шепелев, 10 Шапаренко, 11. Цитаишвили, 7. Вербич - 9 Соль.
"Динамо" (2 тайм): 1. Бущан - 20. Караваев, 6. Кадири, 44 Кадар, 16 Миколенко - 18 Андриевский, 29 Буяльский (К), 99. Дуелунд, 14 де Пена, 32. Каргбо - 17. Русин.
Добавим, что 20 января на "Динамо" ожидает вторая товарищеская игра в Белеке - против азербайджанского "Нефтчи".