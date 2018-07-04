"Динамо" здобуло перемогу над шестикратний чемпіоном Азербайджану

Пресинг киян дав плоди на 14 хвилині зустрічі. Шепелєв перехопив м’яч на чужій половині поля і заграв Віталія Буяльського.

Півзахисник увірвався до штрафної і прострілив по лицьовій, де в порожні ворота м’яч доправив Віктор Циганков — 1:0. Трохи пізніше колектив Хацкевича ще раз відзначився у воротах шестиразового чемпіона Азербайджану, проте гол Буяльського не зарахували через офсайд.

Натомість в заключну 15-хвилинку Денис Бойко врятував свій колектив від пропущеного голу при виході один на один з Філіпом Озобичем. 1:0 на користь “біло-синіх”.

Склад “Динамо”: Бущан (Бойко, 46 хв), Кендзьора, Бурда, Кадар, Шабанов, Че Че (Сидорчук, 46), Буяльський (Гармаш, 30), Циганков (Калитвинцев, 38), Вербіч, Шепелєв, Бєсєдін.

Зазначимо, що на завтра киян очікує спаринг із китайським “Тяньцзінь Цюаньцзянь”.