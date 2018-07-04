"Динамо" одержало победу над шестикратным чемпионом Азербайджана

Прессинг киевлян дал плоды на 14 минуте встречи. Шепелев перехватил мяч на чужой половине поля и сыграл Виталия Буяльского.

Полузащитник ворвался в штрафную и прострелил по лицевой, где в пустые ворота мяч отправил Виктор Цыганков — 1:0. Чуть позже коллектив Хацкевича еще раз отличился в воротах шестикратного чемпиона Азербайджана, однако гол Буяльского не засчитали из-за офсайда.

Зато в заключительную 15-минутку Денис Бойко спас свой коллектив от пропущенного гола при выходе один на один с Филиппом Озобичем. 1:0 в пользу “бело-синих”.

Состав “Динамо”: Бущан (Бойко, 46 мин), Кендзера, Бурда, Кадар, Шабанов, Че Че (Сидорчук, 46), Буяльский (Гармаш, 30), Цыганков (Калитвинцев, 38), Вербичи, Шепелев, Беседин.

Отметим, что на завтра киевлян ожидает спарринг с китайским “Тяньцзинь Цюаньцзянь”.