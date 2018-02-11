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"Динамо" зазнало поразки у заключному спарингу в Марбельї

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У заключному контрольному матчі на навчально-тренувальному зборі в Іспанії київське "Динамо" поступилося норвезькому "Сарпсборгу 08", повідомляє кореспондент УНН.

За перші 45 хвилин відзначимо небезпечні удари Смірного (над поперечиною), Вербича (м'яч летів під поперечину, голкіпер перевів його на кутовий), Хльобаса (м'яч пролетів біля стійки). Наприкінці 1-го та початку 2-го тайму Денис Бойко впорався із ударами зі штрафних у виконанні гравців "Сарпсборгу 08".

Надалі дебютант Бойко відражав значну кількість пострілів супротивників та грав впевнено на виході кулаками, але в розіграші кутового на 50 хвилині воротар був безсилим. Гол з добивання оформив Йоргенсен.

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Склад "Динамо": Бойко, Миколенко, Бурда, Самбрано, Шабанов, Смирний, Буяльський (Шапаренко, 65), Вербич, Ротань (к), Мораес (Бєсєдін, 65), Хльобас.

Відзначимо, що після закінчення іспанського збору команда візьме курс на Грецію, де вже 15 лютого зіграє в Афінах проти "АЕКа" у рамках Ліги Європи.

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