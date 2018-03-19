"Динамо" з різницею в чотири голи розгромило "Ворсклу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Київське “Динамо” у 24-му турі Української Прем’єр-ліги приймало полтавську “Ворсклу” на НСК “Олімпійський”, передає кореспондент УНН.
Вже у дебюті протистояння кутовий у виконанні Циганкова завершився результативним ударом головою Бєсєдіна. Ще один кутовий на 59 хвилині призвів до другого взяття воріт “Ворскли”. Гармаш у стрибку перевів м’яч головою на Бурду і захисник переправив його до цілі — 2:0.
За порушення правил у власній крайній зоні Даллку на Циганкові (62 хвилина), арбітр Копієвський призначив 11-метровий, який реалізував сам постраждалий (воротар Шуст вгадав політ м’яча і зачепив, але не врятував команду). Крапку у зустрічі поставив Хльобас. Спрацювали дві заміни Хацкевича — Буяльський став автором результативного пасу на нападника (4:0).
Додам також, в іншому протистоянні у групі вильоту “Олександрія” та “Карпати” розписали мирову — 1:1.