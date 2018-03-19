"Динамо" с разницей в четыре гола разгромило "Ворсклу"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Киевское “Динамо” в 24-м туре Украинской Премьер-лиги принимал полтавскую “Ворсклу” на НСК “Олимпийский”, передает корреспондент УНН.
Уже в дебюте противостояния угловой в исполнении Цыганкова завершился результативным ударом головой Беседина. Еще один угловой на 59 минуте привел ко второму взятию ворот “Ворсклы”. Гармаш в прыжке перевел мяч головой на Бурду и защитник переправил его до цели — 2:0.
За нарушение правил в собственной крайней зоне Даллку на цыганку (62 минута), арбитр Копиевский назначил 11-метровый, который реализовал сам пострадавший (вратарь Шуст угадал полет мяча и зацепил, но не спас команду). Точку во встрече поставил Хльобас. Сработали две замены Хацкевича — Буяльский стал автором результативного паса на нападающего (4:0).
Добавлю также, в другом противостоянии в группе вылета “Александрия” и “Карпаты” расписали мировую — 1:1.