"Динамо" с разницей в четыре гола разгромило "Ворсклу"

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 498 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 47209 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 65751 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100712 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Киевское “Динамо” в 24-м туре Украинской Премьер-лиги принимал полтавскую “Ворсклу” на НСК “Олимпийский”, передает корреспондент УНН.

Уже в дебюте противостояния угловой в исполнении Цыганкова завершился результативным ударом головой Беседина. Еще один угловой на 59 минуте привел ко второму взятию ворот “Ворсклы”. Гармаш в прыжке перевел мяч головой на Бурду и защитник переправил его до цели — 2:0.

За нарушение правил в собственной крайней зоне Даллку на цыганку (62 минута), арбитр Копиевский назначил 11-метровый, который реализовал сам пострадавший (вратарь Шуст угадал полет мяча и зацепил, но не спас команду). Точку во встрече поставил Хльобас. Сработали две замены Хацкевича — Буяльский стал автором результативного паса на нападающего (4:0).

Добавлю также, в другом противостоянии в группе вылета “Александрия” и “Карпаты” расписали мировую — 1:1.

Украинские Национальные Новости

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