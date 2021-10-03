"Динамо" – "Шахтар": команди не визначили найсильнішого в очному матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У 10-му турі УПЛ київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" приймало донецький "Шахтар", передає кореспондент УНН.
Деталі
У першій половині гри більше моментів виникало біля воріт "гірників". Найкращий шанс змінити цифри на табло втратив Карло де Пена. Уругваєць був у чужій карній зоні та поцілив м'яч у стійку воріт. Після перерви на полі була запекла боротьба, але голкіпери не пропустили – 0:0.
Склади команд:
"Динамо": Бущан – Кендзьора (Тимчик, 87), Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльський (Гармаш, 86), Циганков, де Пена – Вітіньйо (Шкурін, 86).
"Шахтар": Пятов - Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко – Степаненко (Маркос Антоніо, 65), Майкон, Алан Патрік, Марлос (Тете, 65), Соломон (Сікан, 65) - Педріньо.
Доповнення
"Динамівці" зберегли триочкову перевагу над "Шахтарем" у чемпіонських перегонах.