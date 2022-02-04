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"Динамо" провело черговий спаринг: що відомо

"Динамо" провело черговий спаринг: що відомо

Київ • УНН

 • 17460 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Київське "Динамо" провело третій спаринг у рамках навчально-тренувального збору, що проходить у Туреччині. Суперником підопічних Мірчі Луческу став багаторазовий чемпіон Болгарії – "Левські", інформує УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

Деталі

Кияни свій ледь не перший по-справжньому небезпечний момент у матчі реалізували. На 32-й хвилині Сидорчук пасом у розріз віддав м’яч на правий кут штрафного майданчика, там Кендзьора прийняв та прострілив у район 11-метрової позначки, звідки Буяльський пробив у кут у протихід воротарю – 1:0.

Маючи тотальну перевагу, тим не менш "Динамо" пропустило м'яч на 76-й хвилині. Після втрати в центрі поля наша команда дозволила Костадінову протягнути м’яча через півполя та пробити з лінії штрафного майданчика, і сфера, зачепивши ногу Боля, влетіла в кут воріт – 1:1.

Нагадаємо

У двох попередніх поєдинках у Анталії "біло-сині" здобули перемоги – розгромили чемпіона Болгарії "Лудогорець" (4:1) та здобули вольову перемогу над сербськими "Чукаричками" (3:2).

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