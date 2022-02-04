"Динамо" провело черговий спаринг: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Київське "Динамо" провело третій спаринг у рамках навчально-тренувального збору, що проходить у Туреччині. Суперником підопічних Мірчі Луческу став багаторазовий чемпіон Болгарії – "Левські", інформує УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Деталі
Кияни свій ледь не перший по-справжньому небезпечний момент у матчі реалізували. На 32-й хвилині Сидорчук пасом у розріз віддав м’яч на правий кут штрафного майданчика, там Кендзьора прийняв та прострілив у район 11-метрової позначки, звідки Буяльський пробив у кут у протихід воротарю – 1:0.
Маючи тотальну перевагу, тим не менш "Динамо" пропустило м'яч на 76-й хвилині. Після втрати в центрі поля наша команда дозволила Костадінову протягнути м’яча через півполя та пробити з лінії штрафного майданчика, і сфера, зачепивши ногу Боля, влетіла в кут воріт – 1:1.
Нагадаємо
У двох попередніх поєдинках у Анталії "біло-сині" здобули перемоги – розгромили чемпіона Болгарії "Лудогорець" (4:1) та здобули вольову перемогу над сербськими "Чукаричками" (3:2).