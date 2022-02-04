"Динамо" провело очередной спарринг: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Киевское "Динамо" провело третий спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора, проходящего в Турции. Соперником подопечных Мирчи Луческу стал многократный чемпион Болгарии - "Левски", информирует УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Детали
Киевляне свой чуть ли не первый по-настоящему опасный момент в матче реализовали. На 32-й минуте Сидорчук пасом в разрез отдал мяч на правый угол штрафной, там Кендзера принял и отдал пвс в район 11-метровой отметки, откуда Буяльский пробил в угол в противоход вратарю - 1:0.
Имея тотальное преимущество, тем не менее "Динамо" пропустило мяч на 76-й минуте. После потери в центре поля, наша команда позволила Костадинову протащить мяч через полполя и пробить с линии штрафной, и сфера, задев ногу Боля, влетела в угол ворот - 1:1.
Напомним
В двух предыдущих поединках в Анталии "бело-синие" одержали победы - разгромили чемпиона Болгарии "Лудогорець" (4:1) и одержали волевую победу над сербскими "Чукаричками" (3:2).