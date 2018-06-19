ДФС про відшкодування ПДВ: 93% сум отримуються автоматично
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. При автоматичному відшкодуванні ПДВ 93% від заявлених до відшкодування сум отримуються автоматично. Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
“Ми вийшли на той формат, що 93% від заявлених до відшкодування сум отримуються автоматично, що дає можливість нашим платникам оперативно поповнювати свої обігові кошти і декларувати прибутки на зміну збиткам або нульовим деклараціям, які були до цього попередньо”, — наголосив Продан.
Як уточнив він, на сьогодні система працює успішно, що підтверджено і позитивною оцінкою місії TADAT Міжнародного валютного фонду.
Нагадаємо, протягом січня-травня 2018 року підприємцям відшкодували 54,8 млрд грн податку на додану вартість, що на 14,4%, або на 6,9 млрд грн більше відповідного показника минулого року.