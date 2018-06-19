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ГФС о возмещении НДС: 93% суммы возвращаются автоматически

ГФС о возмещении НДС: 93% суммы возвращаются автоматически

Киев  •  УНН

 • 5341 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. При автоматическом возмещении НДС 93% от заявленных к возмещению сумм получаются автоматически. Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

“Мы вышли на тот формат, что 93% от заявленных к возмещению сумм получаются автоматически, что дает возможность нашим плательщикам оперативно пополнять свои оборотные средства и декларировать доходы на смену убыткам или нулевым декларациям, которые были до этого ранее”, — отметил Продан.

Как уточнил он, на сегодняшний день система работает успешно, что подтверждено и положительной оценкой миссии TADAT Международного валютного фонда.

Напомним, в январе-мае 2018 года предпринимателям возместили 54,8 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 14,4%, или на 6,9 млрд грн больше соответствующего показателя прошлого года.

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