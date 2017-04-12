Деякі політичні сили у ВР гальмують процес приватизації ДП "Укрспирт" - І.Білоус
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Деякі політичні сили в парламенті гальмують приватизацію ДП “Укрспирт”. Про це голова Фонду державного майна України Ігор Білоус розповів в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“По "Укрспирту“ в парламенті... Парламент має проголосувати за спецзакон, бо це природна монополія, заборонена до приватизації. У Верховній Раді застрягло близько 1400 об’єктів, які заборонені законом. Вони заборонені двома способами — по назві і по критеріях.
Новий закон, який ми передали в уряд, і він має піти у Верховну Раду, знімає більшу частину тих критеріїв і вивільняє ту кількість компаній, залишаються тільки ті, які по іменах, наприклад, "Укрспирт“, порти і так далі. Тут повинен працювати парламент. Вже було кілька законопроектів для того, щоб скоротити той перелік і залишити тільки стратегічні і військові підприємства, а всі решта дати їм можливість вийти”, - сказав І.Білоус.
Нагадаємо, за прогнозами міністра аграрної політики Т.Кутового, після приватизації “Укрспирту” за 4 роки тіньовий ринок спирту має знизитися із 45% до 13%.
Як повідомляв УНН, влада пообіцяла МВФ продати “Укрспирт” до кінця вересня 2017 року.
Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, легальний алкоголь може приносити державі мільярди гривень в бюджет.