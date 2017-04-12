Некоторые политические силы в ВР тормозят процесс приватизации ГП "Укрспирт" - И.Билоус
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Некоторые политические силы в парламенте тормозят приватизацию ГП "Укрспирт". Об этом председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Белоус рассказал в эфире "5 канала", передает УНН.
"По "Укрспирту" в парламенте... Парламент должен проголосовать за спецзакон, потому что это естественная монополия, запрещена к приватизации. В Верховной Раде застряло около 1400 объектов, которые запрещены законом. Они запрещены двумя способами - по названию и по критериям.
Новый закон, который мы передали в правительство, и он должен уйти в Верховную Раду, снимает большую часть тех критериев и высвобождает то количество компаний, остаются только те, которые по именам, например, "Укрспирт", порты и так далее. Здесь должен работать парламент. Уже было несколько законопроектов для того, чтобы сократить тот перечень и оставить только стратегические и военные предприятия, а все остальные дать им возможность выйти", - сказал И.Билоус.
Напомним, по прогнозам министра аграрной политики Т.Кутового, после приватизации "Укрспирта" за 4 года теневой рынок спирта должен снизиться с 45% до 13%.
Как сообщал УНН, власти пообещали МВФ продать "Укрспирт" до конца сентября 2017 года.
Также напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет.