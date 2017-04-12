Некоторые политические силы в ВР тормозят процесс приватизации ГП "Укрспирт" - И.Билоус

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43451 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103123 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158263 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117224 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117009 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112853 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104499 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154043 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Некоторые политические силы в ВР тормозят процесс приватизации ГП "Укрспирт" - И.Билоус

Некоторые политические силы в ВР тормозят процесс приватизации ГП "Укрспирт" - И.Билоус

Киев  •  УНН

 • 13598 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Некоторые политические силы в парламенте тормозят приватизацию ГП "Укрспирт". Об этом председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Белоус рассказал в эфире "5 канала", передает УНН.

"По "Укрспирту" в парламенте... Парламент должен проголосовать за спецзакон, потому что это естественная монополия, запрещена к приватизации. В Верховной Раде застряло около 1400 объектов, которые запрещены законом. Они запрещены двумя способами - по названию и по критериям.

Новый закон, который мы передали в правительство, и он должен уйти в Верховную Раду, снимает большую часть тех критериев и высвобождает то количество компаний, остаются только те, которые по именам, например, "Укрспирт", порты и так далее. Здесь должен работать парламент. Уже было несколько законопроектов для того, чтобы сократить тот перечень и оставить только стратегические и военные предприятия, а все остальные дать им возможность выйти", - сказал И.Билоус.

Напомним, по прогнозам министра аграрной политики Т.Кутового, после приватизации "Укрспирта" за 4 года теневой рынок спирта должен снизиться с 45% до 13%.

Как сообщал УНН, власти пообещали МВФ продать "Укрспирт" до конца сентября 2017 года.

Также напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет.

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