Деякі нардепи не вірять в існування COVID-19 – Бабак

Відповідаючи на запитання, що робити з вчителями, які не вірять в існування коронавірусної хвороби, але у вересні прийдуть до школи, Бабак зазначив, що у ВР також є депутати, які "не вірять, але перехворіли".

"Обов’язково прийдуть, але для цього і є директор над вчителями, є педагогічна рада, на якій можна пояснити, що навіть якщо ви не вірите, або думаєте, що цього не існує, воно може існувати. Можна мати свої переконання, але безпека дітей, все ж таким, понад усе. У нас є теж народні депутати, які не вірять в існування коронавірусної хвороби - відверто. Але частина все ж таки перехворіла”, - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев отримав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19.